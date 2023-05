Il Liscio protagonista al Cinema Tiberio di Rimini

Eventi

Rimini

| 09:57 - 24 Maggio 2023

Una scena del film.

Al Cinema Tiberio di Rimini giovedì 25 maggio alle ore 17 ed alle ore 21 (biglietti interi € 5, ridotti Tiberio Club € 4) è in programma, per la rassegna "Doc in tour", promossa da FICE Emilia Romagna, il documentario "La moda del liscio" di Alessandra Stefani. La regista incontrerà il pubblico al termine della proiezione delle ore 21.

L'opera è articolata su grandi temi che costituiscono l'epica del liscio, la sua drammaturgia antieroica, la sua estetica velleitaria e kitsch. È una storia di grandi figure, di orchestre e di spettacoli, ciascuno con le sue dinamiche di genere e i suoi costumi.

Questo documentario, attraverso immagini di repertorio ed interviste, con un'attenzione rivolta alla dimensione privata dei suoi protagonisti, vuole ricostruire un memoriale intimo e allo stesso tempo pubblico di un paese che è stato felice.