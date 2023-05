Vacanze estive a Racines nella splendida Val Ridanna

Attualità

24 Maggio 2023

Ci sono moltissime bellissime destinazioni vacanziere quando parliamo dell'Alto Adige, territorio in cui si fondono alla perfezione natura, storia, arte, cultura e tradizioni antiche, ma oggi vogliamo parlarvi di un vero e proprio gioiellino del territorio altoatesino, la Val Ridanna, una valle relativamente estesa (è lunga poco meno di 20 km) che ha il suo inizio a Vipiteno e giunge fino a Masseria una piccola frazione che fa parte del comune di Racines.



La Val Ridanna è una meta che da tempo ha conquistato il cuore dei turisti e se ancora non avete deciso la prossima destinazione delle vostre vacanze estive vi consigliamo spassionatamente di prenotare per tempo il vostro soggiorno in questo hotel a Racines, il Gassenhof, una struttura ricettiva 4 stelle Superior immersa in uno scenario da sogno, ideale sia per chi ricerca una vacanza attiva all'insegna dell'escursionismo o di altre attività sportive, sia per coloro che amano visitare città, borghi incantevoli, castelli e altri siti cultura, sia per coloro che vogliono rilassarsi a 360 gradi mettendosi alle spalle le fatiche e lo stress accumulatisi nei mesi precedenti.



A quest'ultimo proposito il Gassenhof ha moltissimo da offrire ai suoi ospiti, come per esempio la sua bellissima sala delle saune dove è possibile scegliere fra sauna finlandese, sauna della grappa, cabina a raggi infrarossi, vari tipi di bagno turco, vasca hot Whirlpool esterna, cascata di ghiaccio, pioggia tropicale e tanto altro ancora; e non dimentichiamoci la bellissima piscina coperta dotata di cascata di sistema per il nuoto controcorrente.



Fuori dall'hotel ci sono le bellezze della Val Ridanna

Fuori dal vostro hotel ci sono tante bellezze ad attendervi; un'escursione eccezionale che ci sentiamo di consigliarvi è quella alla Cascate di Stanghe, presso Racines. Il percorso parte dalla piccola località di Stanghe dove si trova l'accesso al sentiero che vi porterà alle cascate. Il sentiero che porta alle cascate è decisamente suggestivo, fatto di scalini e ponti in legno; attraverso la gola di marmo bianco arriverete alle cascate. La gola di Stanghe, monumento naturale protetto, è ritenuta uno dei siti naturali più belli dell'Alto Adige.



Vi consigliamo anche una visita a Mareta, una frazione di Racines; poco sopra potrete ammirare lo Schloss Wolfsthurn (Castel Mareta), forse il più bel castello del Tirolo. L'edificio, davvero spettacolare, ospita al suo interno il Museo Provinciale della Caccia e della Pesca. Una cosa che viene sempre fatta notare ai visitatori è che l'edificio ha 365 finestre, 52 porte, 12 camini e 4 portali facendo così ricordare i giorni, le settimane, i mesi e le stagioni dell'anno solare.



L'Hotel Gassenhof si trova a pochi minuti di automobile dalla città di Vipiteno, una località che se non avete mai visto dovete assolutamente visitare; è divisa in due (Altstadt e Neustadt) dalla Torre delle Dodici, l'edificio più alto della città (46 metri). Il centro storico è davvero molto bello e vi consigliamo di visitare, fra le altre cose, la Sala del Consiglio del Municipio Cittadino e la Parrocchiale di Nostra Signora della Palude.



A poca distanza da Racines, poi, nelle vicinanze di Campo di Trens, si trovano alcuni castelli che vale sicuramente la pena di ammirare: Castel Pietra (XIII sec.), Castel Guelfo (XIII sec.) e Castel Tasso (XII sec.).