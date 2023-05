Vola con l'auto nel canale: lieto fine grazie all'intervento eroico di un passante

Cronaca

Rimini

24 Maggio 2023

Un incidente nella tarda serata di martedì ha portato ad un lieto fine grazie all'intervento tempestivo di un passante coraggioso. Intorno alle 23 un giovane a bordo della sua Lancia Y è finito nelle acque del porto di Rimini nella zona della ruota panoramica.



Fortunatamente, un passante ha visto l'accaduto mentre passeggiava in zona con la sua fidanzata. Quando ha visto l'auto cadere, si è spogliato gettandosi in acqua. Ha raggiunto il veicolo, aperto la portiera e tirato fuori l'automobilista. Sul luogo dell'incidente sono giunti anche il personale sanitario del 118, i Carabinieri che hanno allertato i vigili del fuoco. I pompieri sono intervenuti con il nucleo sommozzatori di Bologna e, utlizzando un'autogru, hanno recuperato il veicolo accertandosi anche che non ci fossero altre persone a bordo.



Le cause dell'incidente sono ancora oggetto di indagine da parte delle autorità competenti. Nonostante l'esperienza traumatica, il conducente fortunatamente ha evitato lesioni gravi grazie all'intervento rapido e coraggioso del passante che si è gettato in acqua per aiutarlo.