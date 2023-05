Violenta discussione nel condominio: 38enne in custodia cautelare per aggressione

Cronaca

Misano Adriatico

| 08:30 - 24 Maggio 2023

Un 38enne di Misano, durante una violenta discussione con la sua vicina di casa, l'ha colpita alla schiena lanciandole un martello. Nonostante soffra di disturbi psichici, è stato considerato capace di intendere e volere. Deve rispondere dell'accusa di tentato omicidio e l'udienza è prevista per il 3 ottobre. Attualmente è in custodia cautelare presso una struttura di cura. L'episodio si è verificato in un condominio a Santamonica di Misano, e è stato necessario l'intervento dei carabinieri. Dopo l'incidente, l'uomo si è volontariamente ricoverato in un reparto psichiatrico. La vittima è stata portata d'urgenza in ospedale. In precedenza, i due vicini avevano avuto altri litigi a causa di una convivenza tutt'altro che pacifica.