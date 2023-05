Truffa al lavoro: dipendente in malattia si sposa e va in viaggio di nozze

Cronaca

Rimini

| 08:13 - 24 Maggio 2023

L'interno del tribunale di Rimini.

Un dipendente, in congedo per malattia, è stato scoperto a dedicarsi ai suoi sport preferiti e a condividere foto sui social media, mentre nel frattempo si è sposato e partito per il viaggio di nozze. Il caso è stato segnalato all'ispettorato del lavoro da un titolare di una gelateria-pasticceria di Rimini, che sospettava delle sue prolungate assenze. Il dipendente riminese, all'età di 27 anni, ha presentato certificati medici falsi firmati da suo padre, un medico di base. Entrambi sono stati accusati di falsificazione e truffa. Dopo un patteggiamento, sono stati condannati a dieci mesi (pena sospesa). Il dipendente è stato scoperto grazie alle foto sui social media e al fatto che si sia sposato durante il periodo di assenza.