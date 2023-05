Rapina a Riccione: tentativo fallito e condanne per i banditi

Cronaca

| 07:46 - 24 Maggio 2023

Tre banditi provenienti da Napoli sono stati condannati per un tentativo di rapina avvenuto lo scorso anno a Riccione. I rapinatori hanno cercato di strappare un orologio Patek Philippe Aquanaut da 100.000 euro dal polso di un turista in Viale Ceccarini. Tuttavia, la vittima ha opposto resistenza e i malviventi sono stati bloccati da alcuni passanti, finendo per fuggire a piedi. Ieri mattina, (23 maggio) il gip del tribunale di Rimini, Raffaella Ceccarelli, ha inflitto le condanne: un 36enne a 3 anni e 8 mesi, mentre due anni e 8 mesi per un 33enne e un 26enne. Grazie ai documenti trovati sotto la sella dello scooter utilizzato nel crimine e alle immagini delle telecamere di sorveglianza, i colpevoli sono stati identificati e processati.