Furto notturno al Toki Sushi: ladro esperto sottrae il registratore di cassa

Cronaca

Rimini

| 07:20 - 24 Maggio 2023

Il locale a Marina Centro.

Furto solitario al ristorante sushi Toki situato in viale Vespucci a Rimini. Durante le prime ore di martedì, un individuo sconosciuto è stato ripreso dalle telecamere del locale di Marina centro, mentre forzava l'ingresso. Il ladro si è diretto verso le varie sale da pranzo e, senza perdere tempo, ha puntato verso il registratore di cassa. Invece di tentare di forzarlo, l'ha semplicemente prelevato dal bancone, lo ha messo sotto il braccio e si è dileguato rapidamente. L'azione sembra essere stata compiuta da un professionista, poiché solo tre minuti sono trascorsi dal momento in cui l'allarme di intrusione è stato attivato e il personale di sicurezza è arrivato sul posto. Tuttavia, al momento non è stata ancora quantificata la somma rubata.