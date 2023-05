Calcio giovanile, Gabicce Gradara: vittorie per Allievi e Giovanissimi 2009

Sport

Gabicce Mare

| 21:34 - 23 Maggio 2023

La squadra Giovanissimi 2009 del Gabicce Gradara.





Due vittorie nel week end per le giovanili del Gabicce Gradara





ALLIEVI







Gabicce Gradara-New Academy 3-2









Vittoria sofferta per il Gabicce Gradara. Al 7' discesa di Boccalini che manda in porta Sarli il cui tiro esce di poco; all 8' Pataracchia serve Sarli che crossa per Bergamini che apre le marcature (1-0); al 10' su punizione per la New Academy un giocatore di testa sul primo palo pareggia (1-1). Al 14' su lancio apparentemente innocuo la New Academy raddoppia con la complicità di una incertezza difensiva (1-2); al 32' incursione di Bergamini che mette in mezzo per Rossini che deve solo appoggiare in rete (2-2). Il 3-2 al 38' discesa di Boccalini, scambio con Sarli, e dopo aver scartato tre giocatori di sinistro infila sul palo lontano (3-2).





Nella ripresa al 4' il portiere Nobile salva la sua porta, al 20' tripla occasione per il GabicceGradara, prima con Bastianelli poi con Sarli e infine con Rossini: sulle ribattute il portiere si supera.





Prossime partite che poi sono le ultime due di campionato: mercoledì 24 Urbania-Gabicce Gradara alle ore 16,30 e sabato 27 Urbino-Gabicce Gradara alle ore 17,30.





GABICCE GRADARA: Nobile, Boccalini, Buccino, Rossi M.,Sciuto, Pataracchia (16'st Ricci), Sarli, Gaudenzi, Bergamini (1'st Bastianelli), Magi Filippo (23'st Cangini), Rossini (34'st Pontellini). All.Iachini







CADETTI 2009







K Sport - Gabicce Gradara 1-2











Ottima prestazione dei Cadetti del Gabicce Gradara contro un ottimo K Sport. Parte con grande aggressività il Gabicce che mette fin da subito in difficoltà il K Sport. Gabicce premiato con il vantaggio segnato su piazzato da Luzi (anche oggi tra i migliori). Non ci sta il K Sport che prova a reagire e trova il pareggio. Secondo tempo equilibrato. ma la costante pressione del Gabicce dà i frutti con Ballarini che viene atterrato in area: calcio di rigore trasformato da un freddo Ferraj. Reagisce il K Sport che avrebbe la possibilità di pareggiare su calcio di rigore ma un ottimo Barbieri neutralizza. I cadetti si compattano e riescono a portare a casa una meritata vittoria condita con un'ottima partita.



Prossima partita domenica 28 maggio alle ore 18.00 a Pesaro con la Vis Pesaro.

GABICCE GRADARA: Barbieri, Ricci (Tucci), Ballarini, (Foschi), Luzi, Benedetti (Mascarucci), Buscaglia, Fosca, Gaudenzi, Falcioni, Ferraj (Orazi), Ballarini (Rossini N.). All. Mendo-Baffioni.