Una città fiorita: torna a Bellaria-Igea Marina il concorso floreale 'Bim in Flowers'

| 16:16 - 23 Maggio 2023

Foto di repertorio.

Bellaria Igea Marina ripropone per il secondo anno, il fortunato Concorso indetto dall'Amministrazione Comunale in collaborazione con Fondazione Verdeblu per la premiazione dell'allestimento floreale più bello della città. “BIM in FLOWERS” nasce su iniziativa di “Asproflor Comuni Fioriti” allo scopo di riportare la natura, il verde e i fiori nelle vie della città coinvolgendo le attività ricettive, balneari, pubblici esercizi e, novità 2023, rivolgendosi anche ai privati che volessero proporre i propri giardini e/o balconi visibili al pubblico.

La città romagnola, dopo aver conquistato il marchio di qualità di “Comune fiorito”, riconosciuto alla Fiera agricola internazionale Eima di Bologna 2022, torna ad invitare i propri concittadini ad abbellire la città con allestimenti floreali che la rendano sempre più green ed accogliente. E' possibile iscriversi gratuitamente al Concorso entro l'11 giugno compilando l'apposito modulo di iscrizione pubblicato sul sito www.bellariaigeamarina.org dove è altresì possibile consultare il Regolamento. Per candidare il proprio allestimento floreale occorrerà inoltre inviare 5 foto in buona risoluzione all'indirizzo email info@fondazioneverdeblu.org ; la Giuria sulla base delle foto ricevute selezionerà i concorrenti presso i quali svolgere la valutazione finale che avrà luogo nel periodo dal 26 giugno al 2 luglio.

Ogni categoria avrà tre vincitori con premi offerti dagli sponsor Vivaisti e Floricoltori “Bilancioni”, “Casali”, “Verdedamare” con bonus spesa per il 1°, 2°, 3° classificato di ogni categoria.

Infine i vincitori (1° classificati) parteciperanno al Concorso nazionale organizzato da Asporoflor Comune Fiorito che avrà luogo al Meeting nazionale Bellegra (RM) l'11-12 novembre 2023.





«L'Amministrazione Comunale intende promuovere passi concreti volti alla sensibilizzazione verso la bellezza floreale dei luoghi frequentati da residenti e turisti.» Afferma l'Assessore al Patrimonio, Demanio, Ambiente e Scuola Adele Ceccarelli rivolgendo un invito a partecipare al Concorso «La nostra città “Comune fiorito”, continua il suo percorso e fa passi avanti di anno in anno verso la sensibilizzazione ambientale e il decoro urbano. La collaborazione è molto importante e auspico vi sia ampia partecipazione»