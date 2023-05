Riccione, Paolini (FdI) sollecita l'Amministrazione ad un pronto intervento la pulizia post alluvione

Attualità

Riccione

| 16:04 - 23 Maggio 2023

Stefano Paolini, Consigliere FdI Riccione.

Il neo consigliere comunale di Fratelli d'Italia a Riccione, che ha sostituito sugli scranni della minoranza Beatriz Colombo, attualmente deputata alla Camera, interviene sulla ripresa post alluvione. Le sollecitazioni proposte sono sia a livello territoriale che nazionale per una ripresa veloce che non infici sull'economia cittadina.



Di seguito la nota



“Il nostro territorio è stato colpito, seppur in maniera moderata, dall'ondata di maltempo che ha devastato la Romagna. Un duro colpo per l'economia del territorio che si basa prevalentemente sul turismo, volàno essenziale per la nostra amata città. La ripresa procede, si dovrà però puntare su un supporto fattivo e concreto agli imprenditori e su una comunicazione che ci offra agli occhi dei potenziali turisti, un territorio pronto all'accoglienza, fattore che ci contraddistingue, anche dopo eventi straordinari. Insomma un animo e un territorio unico.

Come Fratelli d'Italia ci faremo da tramite per indicare al Governo le situazioni di criticità per le quali saranno essenziali gli aiuti nazionali, mentre sollecitiamo l'Amministrazione a “spingere” con Hera per la rimozione immediata dei rifiuti in strada: a ridosso di week end che prospetta tempo mite ed eventi in città non sarebbe un bel biglietto da visita per il buon prosieguo della stagione balneare.

Infine ci preme dimostrare la nostra vicinanza a tutti coloro che hanno subito danni e che, con dignità, si stanno riprendendo il loro futuro: di imprenditori, di operatori del turismo e di semplici cittadini riccionesi. Ci attendiamo dall'Amministrazione un sostegno anche rispetto ad agevolazioni per utenze e spese di ripristino”.