Poggio Torriana, attivato punto di raccolta per beni di prima necessità a favore degli alluvionati

| 15:35 - 23 Maggio 2023

Sala Teatro del Centro Sociale, Poggio Torriana.

L'Amministrazione comunale di Poggio Torriana comunica l'istituzione presso la Sala Teatro del Centro Sociale (ex centro vaccinale durante l'emergenza Covid) in via Costa del Macello 2 di un nuovo punto di raccolta per i beni di prima necessità a favore della popolazione colpita dall'alluvione in Romagna. Sarà possibile consegnare il materiale da martedì 23 a venerdì 26 maggio dalle ore 16 alle ore 20, presso la Sala Teatro, dove alcuni volontari saranno operativi per lo smistamento.



L'amministrazione ha reso disponibile lo spazio comunale che prosegue il nobile lavoro iniziato e coordinato in maniera volontaria e collettiva dalla Farmacia Poggio Berni, il Cactus Cafè e l'azienda Che Finestre, che in due giorni, e con la risposta e la collaborazione di molti volontari, e della cittadinanza ha raccolto e consegnato più di 1200 cartoni di beni per i comuni di Barbiano a Cotignola e Dovadola di Forlì.



Lista del materiale, di lunga conservazione, richiesto:

acqua, olio, sale, sughi pronti, pasta, pane confezionato, crackers, biscotti, affettati in vaschetta, patate, alimenti in scatola, (legumi, tonno...), alimenti per celiaci, alimenti per bambini (brioches, succhi monoporzione), omogeneizzati, pastine, pannolini, salviette, fazzoletti, carta igienica, scottex, stoviglie usa e getta, biberon, latte, miele, marmellata, assorbenti donna, intimo donna, prodotti per igiene personale, prodotti per la pulizia, spugne, asciugamani, stracci, spazzoloni, stivali, guanti, torce, farmaci di prima necessità. Dove possibile sarebbe meglio portare le cose nei cartoni.