Calcio giovanile, Garden: 2010 in semifinale a San Lorenzo, per i 2012 a Verucchio solo vittorie

Sport

Rimini

| 15:25 - 23 Maggio 2023

La squadra 2015. In gallery, la formazione 2013.

Ripresa a gran ritmo l'attività delle squadre giovanili del Garden dopo lo stop per il maltempo



ATTVITA' AGONISTICA



La squadra Under 16 di Paolo Zani sta proseguendo gli allenamenti in attesa del torneo triangolare di venerdì a Bellaria a cui partecipano la squadra di casa e la Polisportiva Lacherella di Milano. Da recuperare l'amichevole di Fano della settimana scorsa rinviata per il maltempo.



Per quanto riguarda la Under 14, prevista per mercoledì la semifinale della Coppa Primavera contro l'Accademia Asar (ore 17): si gioca a Riccione in partita secca.



Nella Misano Cup, scialba prestazione e sconfitta netta contro la forte Savignanese mentre di fronte alla Vigor Senigallia il Garden, pur perdendo, ha tenuto testa all'avversario e la partita è stata assai equilibrata. La squadra di Pagliarani chiuderà il torneo giovedì contro i Delfini: un match insignificante per il passaggio del turno ormai compromesso.



ATTIVITA' DI BASE



Diversi gli appuntamenti rinviati la scorsa settimana, in campo nel week end solo le categorie 2010, 2011 e 2012. La squadra 2010 al torneo di San Lorenzo ha battuto 3-2 la formazione di casa e venerdì giocherà la semifinale (ore 20) per guadagnarsi l'accesso alla finale. I 2011 hanno chiuso il torneo a “Vai Tigre – Memorial Angelo Cerri” al campo Asar di Riccione con una sola sconfitta contro la Vis Pesaro risultata alla fine il club che si è aggiudicato la manifestazione. Infine i 2012 di mister Martino hanno chiuso da vincitori il torneo di Verucchio con un percorso netto: en plein nelle fasi di qualificazione e di finale.



Esordio assoluto con tanta emozione, infine, per i 2017 di Scirocco che al torneo Marche-Romagna di San Giovanni in Marignano hanno ben figurato.



JUNIOR CLUB



Continuano le iscrizioni allo Junior Club del Garden che quest'anno mette nuovamente al centro del programma settimanale le attività sportive tra cui il calcio. Per informazioni e prenotazioni contattare la segreteria del Garden.



La struttura del Garden ospita sabato 3 giugno dalle 15,30 alle 17,30 la festa finale la finale (FUN FOOTBALL) per le categorie Primi Calci-Piccoli Amici con partite e giochi tecnici organizzata dalla Delegazione di Rimini insieme alla Figc Settore Giovanile e Scolastico.



Nelle foto: le squadre 2015 e 2013 del Garden