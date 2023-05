Fermato dalla Polizia sfascia la Volante con i calci: arrestato

Cronaca

Rimini

| 14:59 - 23 Maggio 2023

Foto di repertorio.

Nella serata di ieri (lunedì 22 maggio) la Polizia di Stato di Rimini ha tratto in arresto un cittadino marocchino, in Italia senza fissa dimora, per il reato di Danneggiamento aggravato e Resistenza a Pubblico Ufficiale.

Alle ore 21.20 in viale Tiberio era stata segnalata al 112 una lite tra due uomini. Giunti sul posto gli agenti hanno intercettato i due individui. Uno di questi, insofferente al controllo e poco collaborativo, si è rifiutato di fornire i propri documenti identificativi. Invitato a seguire i poliziotti in Questura il soggetto ha dato in escandescenze inziando a colpire a calci la volante e proferendo frasi ingiuriose nei confronti degli agenti. Danneggiate la portiera e il finestrino del veicolo. L'uomo, tratto in arresto, veniva altresì denunciato in stato di libertà per oltraggio a Pubblico Ufficiale. In mattinata il rito per direttissima previsto. Il giovane veniva inoltre deferito in stato di libertà per il reato di oltraggio a Pubblico Ufficiale e ingresso e soggiorno illegale sul Territorio Nazionale.