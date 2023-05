Alberta Ferretti conferma la sfilata a Rimini e organizza asta benefica per i territori alluvionati

Attualità

| 14:48 - 23 Maggio 2023

Foto Ansa.

Dopo l'alluvione che ha travolto l'Emilia-Romagna, il Gruppo Aeffe, in accordo con il sindaco di Rimini e in condivisione con le istituzioni, la Regione e il Governo, nelle figure del sottosegretario alla Cultura Lucia Borgonzoni e del ministro del Turismo Daniela Santanchè, ha deciso di confermare la sfilata Resort 2024 del brand Alberta Ferretti, il 26 Maggio a Castel Sismondo a Rimini. Lo si legge in una nota del brand. A dimostrazione della propria vicinanza verso la popolazione colpita dall'alluvione, il Gruppo si impegnerà con una donazione ad associazioni attive sul territorio e si sta attivando per organizzare un'asta benefica, durante la quale verranno battuti pezzi speciali d'archivio. I proventi dell'asta, oltre che quelli della vendita di una T-shirt con la scritta "Io ci sono", saranno interamente devoluti in beneficenza. Inoltre, il Gruppo ha raggiunto un accordo con i propri dipendenti per devolvere il corrispettivo di un'ora di lavoro e l'azienda farà un'ulteriore donazione di pari importo.