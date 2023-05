Rimini, Pompieri e Associazione Protezione Civile insieme per le popolazioni alluvionate

Attualità

Rimini

| 12:01 - 23 Maggio 2023

I volontari coinvolti nella raccolta.

Martedì mattina, nella sede del Coordinamento Associazione Volontariato Protezione Civile Rimini i Vigili del Fuoco di Rimini hanno consegnato una prima fornitura di attrezzature per le zone di Forlì e Faenza. La richiesta di materiale urgente riguarda pompe elettriche per la raccolta dell'acqua all'interno delle abitazioni, guanti, stivali in gomma ed attrezzatura varia. Quanto raccolto è stato consegnato alla Protezione Civile di Rimini che, al momento, sta operando nella zona di Faenza, Forlì e Ravenna tramite il Comando dei Vigili del Fuoco di Rimini. Attivata anche una raccolta fondi tramite

l'associazione Culturale NO Profit “Sorrido Libero” di Rimini, che mette a disposizione il proprio IBAN e Paypal per rendere la raccolta fondi più agevole e totalmente trasparente.



"La popolazione emiliano-romagnola è messa duramente alla prova" raccontano gli organizzatori della raccolta "e ogni piccolo aiuto può fare la differenza, non solo a livello pratico ma anche dal punto di vista emotivo. Ci piacerebbe far sentire ai nostri conterranei che, anche chi non ha la possibilità di intervenire con la propria presenza nei luoghi più colpiti, ha pensato a loro facendo tutto il possibile per essere d'aiuto in questa tremenda situazione. Unendo le forze potremo essere di grande aiuto. Grazie per quello che insieme potremo fare!"



- Per le donazioni tramite bonifico: IBAN: IT 22 O 07090 24213 027010191188 Causale: EMERGENZA ALLUVIONE EMILIA-ROMAGNA

- Clicca qui per le donazioni con PayPal Causale: EMERGENZA ALLUVIONE EMILIA-ROMAGNA