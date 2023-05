Al Fulgor di Rimini i tre cortometraggi di Accademia delle Arti

Eventi

Rimini

| 11:37 - 23 Maggio 2023

Ingresso del Fulgor.

Presentazione dei cortometraggi realizzati durante il "Laboratorio di Cinema" ispirato alla figura di Federico Fellini, prodotto da Made Officina Creativa. I lavori sono stati realizzati dagli studenti delle scuole della Fondazione Karis di Rimini. Progetto realizzato nell'ambito del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola promosso da MiC – Ministero della Cultura e MIM-Ministero dell'Istruzione e del Merito.

Venerdì 26 maggio, ore 16/17/18 (tre proiezioni), Cinema Fulgor – Rimini – ingresso libero fino ad esaurimento posti.

Intervengono: Otello Cenci (Regista), Antonella Carone (attrice, nota tra i giovani per il ruolo di Perfidia, l'assistente del malvagio Signor S nei film Me contro Te: La vendetta del Signor S (2020) e Me Contro Te Il Film - Il Mistero della Scuola Incantata (2021) degli youtuber Luì e Sofì), Samuele Sbrighi (attore), Francesca Fabbri Fellini (Regista e Giornalista), Marco Leonetti (Direttore del Museo Federico Fellini) e l'Assessora Francesca Mattei. Con l'occasione è prevista la presentazione dei cortometraggi realizzati dai 125 studenti delle sei classi di V elementare.

Accademia delle arti è un progetto del regista Otello Cenci, curato da Made Officina Creativa e realizzato nell'ambito del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola promosso da MiC – Ministero della Cultura e MIM-Ministero dell'Istruzione e del Merito. Un laboratorio, condotto da un team di oltre 30 professionisti, che ha accompagnato 250 studenti di Rimini e Forlì, alla scoperta del mondo del Cinema, attraverso la figura di Federico Fellini. Il percorso ha condotto gli studenti alla realizzazione di 7 cortometraggi che affrontano le paure, i sogni e i problemi legati all'età dei protagonisti (10/13 anni) attraverso diversi generi: drammatico, comico, horror, documentario. Il progetto è stato realizzato in collaborazione con diverse realtà del territorio, tra cui il Museo Federico Fellini del Comune di Rimini, La Valigia dell'attore, Onda Film e Diadema Academy.