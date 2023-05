Villa Festival: un evento dedicato al potere della musica e al legame con le persone

Eventi

VillaVerucchio

| 09:48 - 23 Maggio 2023

Il 17 giugno Villa Verucchio si colora di suoni con il "Villa Festival". Questa iniziativa ha l'obiettivo di incrementare il legame tra gente e musica.



Il Festival si sviluppa nelle due zone di Piazza Europa, una prima zona dedicata alla musica anni 80, dove saranno protagonisti i Moka Club e Radio Bruno. Nella seconda zona invece si esibiranno artisti emergenti locali, quali Stay in the Mansarda, Alex Vandi, Mafuel, Paride, Law Akira e VVC production.

"Gente che canta, balla, che si scambia una birra" raccontano gli organizzatori "e condivide qualcosa da mangiare in piedi sporcandosi la maglietta. Per la prima volta tante generazioni diverse si uniranno in un unico evento che concentra tutte le sfumature che la musica può adottare." Cementare e tutelare il legame tra la musica e le persone, ribadiscono gli organizzatori "Quanto è importante per ciascuno di noi, la musica? La risposta ognuno in cuor suo la sa, per questo siamo d'accordo sul fatto che sia fondamentale tutelare questo legame, questo bisogno di esprimersi, soprattutto se si tratta di giovani menti, che in questa occasione avranno modo di raccontarsi a tutti coloro che vorranno ascoltarli."

Per accompagnare il tutto, non mancheranno cibo e bevande: sparsi per la piazza saranno presenti tavoli e Food Truck per soddisfare a tempo di musica la fame e la sete dei presenti.



Con il patrocinio del Comune di Verucchio. Villa Festival è una realizzazione GM GROUP