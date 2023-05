Rimini rivoluziona la gestione dei passi carrabili: ecco cosa cambia

Attualità

Rimini

| 07:55 - 23 Maggio 2023

Foto di repertorio.

La Commissione consiliare congiunta del Comune di Rimini ha approvato un nuovo regolamento per la gestione dei passi carrabili al fine di semplificare e accelerare le procedure amministrative. Le principali modifiche riguardano la semplificazione delle procedure per subentri e variazioni, che potranno essere presentate tramite modulistica cartacea semplificata, e l'introduzione dell'aggiornamento automatico delle autorizzazioni da parte dell'ufficio competente. Il regolamento contempla anche la possibilità per i richiedenti di realizzare strisce ad "L" o dissuasori di sosta ai lati del passo carrabile, a loro spese, al fine di ampliarne le dimensioni. Inoltre, è prevista la possibilità di richiedere il divieto di sosta sul lato opposto della strada di fronte al passo carrabile in determinate condizioni, come quando lo spazio disponibile per il passaggio dei veicoli è inferiore a 6,5 metri. Queste misure mirano a semplificare l'autorizzazione dei passi carrabili e migliorare la gestione del traffico nel Comune di Rimini.