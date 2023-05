Attualità

Rimini

| 07:41 - 23 Maggio 2023

Foto dal profilo facebook di Vasco Rossi.

Il sindaco Jamil Sadegholvaad sostiene che organizzare eventi come la sfilata di Alberta Ferretti e il concerto di Vasco Rossi è importante per aiutare la regione colpita dal maltempo. Il palco per il concerto del rocker di Zocca è pronto e ci sono molte richieste di prenotazioni turistiche per la prossima stagione. Si prevede che il ponte del 2 giugno sarà completamente esaurito grzie agli eventi in programma come Rimini Wellness e il Mondiale di Superbike.