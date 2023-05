Ferrovie riattivate: riaperte Rimini-Forlì e Ravenna-Rimini

Attualità

Emilia Romagna

| 07:26 - 23 Maggio 2023

Foto di repertorio.

Le tratte ferroviarie Rimini-Forlì e Ravenna-Rimini sono state riattivate ieri (22 maggio). Il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti si impegna per completare la tratta Faenza-Forlì e ripristinare il collegamento nord-sud lungo l'Adriatica. Altre linee ferroviarie interrotte nel ravennate stanno subendo ispezioni e lavori di ripristino. Gli uffici ministeriali stanno cercando di sbloccare 1,5 milioni di euro per interventi di pulizia e messa in sicurezza di alcune strade. È stata riaperta una parte dell'autostrada A14 tra Faenza e Forlì, consentendo il ritorno alla circolazione normale.