Colpiti da frane: Comuni Valmarecchia chiedono rinvio pagamenti fiscali

Attualità

Rimini

| 07:13 - 23 Maggio 2023

Foto Ansa.

La Regione ha chiesto al Governo di sospendere i pagamenti fiscali e contributivi per i comuni colpiti da frane e isolamenti nella provincia di Rimini. L'elenco iniziale comprende i seguenti cinque comuni: Casteldelci, Sant'Agata, Novafeltria, San Leo e Montescudo. La richiesta è motivata dalla necessità di evitare che le persone e le aziende affrontino ulteriori oneri finanziari mentre sono impossibilitate a svolgere normali attività economiche e sociali. L'elenco sarà valutato dal Dipartimento nazionale di Protezione Civile per garantire la sospensione dei pagamenti fiscali e contributivi a beneficio dei residenti e dei lavoratori dei territori interessati. Si sottolinea, però, che ci sono altri comuni che sono stati danneggiati dal maltempo, ma non sono inclusi in questo elenco.