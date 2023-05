La distorsione della realtà: il giornale 'Bild' allaga Rimini con notizie alterate

Attualità

Rimini

| 06:54 - 23 Maggio 2023

Le immagini della Bild.

Il giornale tedesco "Bild" ha nuovamente utilizzato una vecchia abitudine di distorcere la realtà. Ha pubblicato foto della Romagna allagata, con il titolo "Il paradiso delle vacanze, Rimini allagata". Tuttavia, la Regione aveva già previsto gli effetti negativi di una comunicazione non veritiera e aveva invitato i comuni a condividere immagini positive per contrastare eventuali speculazioni dannose. Il sindaco di Rimini ha smentito le affermazioni della "Bild" e ha sottolineato l'importanza del turismo per la regione. Sarà avviata una campagna promozionale per rassicurare i turisti sulla sicurezza della Riviera romagnola.