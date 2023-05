Calcio giovanile, Rimini: Primavera 4 pareggia nella finale di andata dei playoff

Sport

Rimini

| 01:27 - 23 Maggio 2023

La Under 15 del Rimini.

I RISULTATI DELLE GIOVANILI BIANCOROSSE







PRIMAVERA FINALE PLAY OFF

Partita di andata



PERGOLETTESE – RIMINI FC 1-1



PERGOLETTESE: Doldi, Malanga, Pagliarini, Raimondi (40' st West), Della Giovanna, Schiavini, Sartori (14' st Doldi), Carra (14' st Tacchinardi), De Santis, Sangiovanni (29' st Cordini), Carcano. A disposizione: Modesti, Barcilesi, Pascar, Pederzani, Luppo, Crivello, B. Bianchi. Allenatore: Russo.



RIMINI FC: Conti, Diotallevi (33' st Madonna), Marcello, Nastase, Bianchi, Cherubini, Fraternale (42' st Alvisi), Rushani, Marconi (42' st Lonardo), Russo (42' st De Nicolò), Zanni (23' st Di Pollina). A disposizione: Cerretani, Gabriele, Brisku, Sebastiani, Ricci, Serfilippi, Capparelli. Allenatore: Brocchini.



RETI: 35' pt Russo, 26' st Sangiovanni.

AMMONITI: Sartori, Sangiovanni, Cerretani.

ESPULSO: 48' st Sartori.





UNDER 15 – QUARTI DI FINALE

Partita di andata

RIMINI FC – AVELLINO 1-2



RIMINI FC: Cherubini, Cenci (21' st Fontemaggi), Drudi (35' st Fabbri), Nava (31' st Ramja), Manzi, Bizzarri, Arlotti, Scirocco (31' st Celani), Di Pollina (21' st Molfetta), Mataj (35' st Eco), Foschi. A disposizione: Pirini, Zammarchi, Badioni. Allenatore: Berretta.

AVELLINO: Dentice, Trevisone, Angrisano (25' st Cavallaro), De Cicco (25' st Terlizzi), Manzo, Aloisi, Santonastaso, Manuzzi, Napoli (39' st Di Marino), Rosanova, D'Auria (25' st Trasparente). A disposizione: Venditto, Ciampi, Oliva, Zarra. Allenatore: Pianese.

ARBITRO: Bruschi di Ferrara.

RETI 21' pt Napoli, 32' pt Santonastaso, 42' st Arlotti.



1° TORNEO WOMEN CUP DI FABBRICO



Bella prestazione delle ragazze biancorosse Under15 che si sono piazzate terze al 1° Torneo Women Cup alle spalle della vittoriosa Cremonese e del Sassuolo battendo nella finale per il terzo e quarto posto il Bologna per 2-1 con una doppietta di Anna Dellarosa. Il Torneo ha visto impegnate otto squadre professionistiche, oltre alle quattro arrivate alle finali partecipavano anche Spal, Spezia, Mantova e Modena, e quattro formazioni dilettantistiche: Fabbrico, Desenzano, Real Sala Bolognese e Rapid Viadana.