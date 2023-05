Dalla gelosia all'inferno: marito Riminese allontanato dalla moglie e dalla Figlia

Cronaca

Rimini

| 19:57 - 22 Maggio 2023

Un 50enne riminese è stato allontanato dalla sua casa familiare dopo aver costretto la moglie a denunciarlo per le sue continue violenze verbali e psicologiche. La donna ha sofferto di abusi sin dal 2019, ma la situazione è peggiorata nel 2021 quando ha espresso l'intenzione di separarsi. Il marito era ossessionato dall'idea che lei avesse un altro uomo e controllava in modo eccessivo la sua vita, compreso il tipo di intimo che indossava e il colore dello smalto. L'uomo la insultava quando usciva di casa e in diverse occasioni l'aveva minacciata di morte, anche brandendo un coltello. Il giudice ha deciso di allontanare l'uomo dalla casa e di imporgli di mantenere una distanza di 500 metri dalla moglie e dai familiari. Se non rispetta queste restrizioni, affronterà sanzioni più severe.