Maltempo, la spiaggia di Rimini è pronta, Vanni, cooperativa bagnini: 'l'abbiamo superata'

Rimini

| 17:05 - 22 Maggio 2023

Vanni al Rai News.

Il clima è pressoché tornato alla normalità. Finiamo di allestire le ultime cose. La mareggiata ci ha rallentato di qualche giorno i tempi di apertura, ma l'abbiamo superata ampiamente". È ottimista Mauro Vanni, balneare riminese, presidente della Cooperativi bagnini Rimini Sud e di Confartigianato imprese demaniali. Attorno a lui gli stabilimenti sono pronti per la tintarella. "Le spiagge sono tutte allestite: ombrelloni e lettini. I servizi sono tutti operativi. Siamo pronti per accogliere i clienti", afferma. Le mareggiate di martedì e mercoledì scorso avevano riversato sulla costa romagnola tonnellate di legna e detriti, accatastate e pronte per essere smaltiti. "Nel Rimini siamo operativi al 90% - assicura Vanni - abbiamo avuto problemi per la tanta legna e l'allagamento con la mareggiata, però già i giorni successivi avevamo risistemato completamente le nostre spiagge".



Domenica è stata la prima giornata di sole e tanta gente si è riversata sul lungomare di Rimini e delle altre mete balneari romagnole. "La Riviera ha dimostrato ancora di più di essere resiliente rispetto alle avversità metereologiche del clima - fa notare il balneare -. Abbiamo dimostrato che senza perderci d'animo, in pochissimi giorni siamo riusciti a ripristinare le spiagge come se nulla fosse". E dunque "siamo sicuri che i nostri clienti torneranno fiduciosi di avere quei servizi che la Riviera romagnola li ha abituati ad avere". "Quello che ci preoccupa e che abbiamo a cuore - sottolinea Vanni - sono i nostri fratelli romagnoli che sono in difficoltà", e chiede che l'attenzione delle istituzioni "sia rivolta a loro".