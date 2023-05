Basket D: Fast Coffee Tigers, lunedì sera a Modena primo round di finale

Sport

VillaVerucchio

| 14:56 - 22 Maggio 2023

Giacomo Zannoni.

Finalmente si gioca. Sarà Fast Coffee Villanova Tigers-MoBa Modena la finale tanto attesa di serie D. Le due compagini si affrontano oggi lunedì 22 maggio in Gara1 a Modena, che vanta il fattore campo (palla a due ore 20:30).

La partita, originariamente prevista venerdì 20 maggio, è stata spostata a causa della tremenda alluvione che ha colpito l'Emilia-Romagna. Il primo pensiero di tutta la società, della squadra e del coach va infatti alle popolazioni colpite dal terribile disastro.





“Sarà una serie di livello, per la qualità tecnica in campo e per l'intensità di gioco. – è il pre-gara del coach delle Tigri, Michele Amadori – Nella serie contro Granarolo, vinta 2-1, i Modenesi hanno mostrato di avere una buonissima struttura e di aver qualcosa in più, anche dal punto di vista dell'esperienza. Con Mancin sotto le plance, lungo di 2,06 mt classe ‘86, riescono a trovare spesso il vantaggio vicino a canestro e questo gli permette anche di aprire tanto i tiri dall'arco. Vanno molto bene a rimbalzo offensivo, cercano di trovar soluzione sui secondi tiri avendo un'ottima fisicità, quindi saranno fondamentali i contatti in area, possiamo davvero metterli in difficoltà in campo aperto e dovremo molto puntare sulla aggressività difensiva e sul controllo dei rimbalzi”.



Non sarà della partita il classe 2004 Simone Buo, il play-guardia vittima di un grave infortunio patito alla vigilia della semifinale vinta 2-0 contro Vis Persiceto, e l'infermeria delle Tigri è sempre molto affollata.



“Mazzotti è sulla via del recupero, spero possa dare il suo contributo in regia, non sarà al 100% ma sono sicuro che farà valere tutto il carisma e la sua esperienza, fondamentali in queste partite. – prosegue coach Amadori, in finale alla sua prima esperienza da coach nei senior –



Siamo entusiasti e non vediamo l'ora di scendere in campo, sarà una serie combattuta e sicuramente anche spettacolare, bisogna crederci tanto e giocare con tanto agonismo e fiducia… insieme”.



Insieme anche ad un nutrito gruppo di tifosi che accompagneranno i Tigers in trasferta questa sera a Modena.







Dirigono l'incontro Matteo Bertolini di Quattro Castella (Re) e Andrea Fontanili di Montechiarugolo (Pr).