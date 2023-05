Quasi ultimati i lavori del nuovo lungomare di Misano

Attualità

Misano Adriatico

| 14:55 - 22 Maggio 2023

Nuova pista ciclabile a Misano.

Misano Adriatico si appresta ad inaugurare il primo tratto del nuovo lungomare. In vista del taglio del nastro, previsto ad inizio giugno, si stanno completando in questi giorni gli ultimi interventi. In queste ore sono in corso i lavori di asfaltatura della strada, mentre sul nuovo tratto di pista ciclabile si sta procedendo alla verniciatura del fondo stradale. Il colore utilizzato è l'azzurro intenso che richiama quello del mare, segno distintivo di Misano Adriatico, premiato anche quest'anno con l'assegnazione della Bandiera Blu. Lo stesso colore contraddistinguerà tutte le piste ciclabili della zona mare.

Prosegue intanto spedita anche la messa a dimora dei fiori che coloreranno il nuovo lungomare.