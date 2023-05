Maltempo, cooperativa riminese sforna 400 pasti per le famiglie di Cesena

Attualità

Rimini

| 12:18 - 22 Maggio 2023

I pasti pronti per essere consegnati.

E' stato un weekend intenso, quello dei dipendenti di Diapason, storica cooperativa che gestisce il ristorante self service Tavola Pitagorica a Rimini, che hanno preparato pasti per gli alluvionati del cesenate.



Lo chef Simone Pagliarani ha cucinato circa 400 pasti completi che sono stati consegnati a Cesena direttamente a famiglie alluvionate e rimaste senza nulla.



"In questa tragedia – dichiara il presidente della Cooperativa Matteo Matteoni– abbiamo pensato di contribuire alla grande catena di solidarietà donando quello che meglio sappiamo fare: pasti. La nostra missione fondativa è quella di prenderci cura delle persone fragili, non a caso siamo una cooperativa sociale, e penso che ci siano momenti dove è fondamentale sentirsi parte di un collettivo e contribuire a sostenere chi è in difficoltà".



Il territorio riminese ha subito pochi danni e tutto è tornato alla normalità in breve tempo. Anche i servizi della cooperativa sul territorio già dalle prime ore di mercoledì erano stati ripristinati.



"Ringrazio il personale di Diapason – continua il Presidente – che ha lavorato nel fine settimana per questa iniziativa di solidarietà."