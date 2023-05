Santarcangelo, la Juventus vince il Memorial Flavio Protti

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 12:06 - 22 Maggio 2023

La squadra vincitrice con Igor Protti.

Il 20° memorial “Flavio Protti” si tinge di bianconero. La Juve ha scritto per la prima volta il suo nome nell'albo d'oro del torneo grazie alla vittoria in finale ai calci di rigore contro l'Inter per 4-1, dopo che i tempi regolamentari si erano conclusi sullo 0-0. Una finale equilibrata e intensa quella andata in scena al Mazzola di Santarcangelo, con la maggior parte delle squadre presenti sugli spalti e premiate, tra gli altri, dalla sindaca di Santarcangelo Alice Parma e dalla famiglia Protti, con il bomber Igor in testa.



Un torneo pieno di emozioni e sorprese, in testa l'exploit della Pro Vives, società in provincia di Napoli dell'ex centrocampista del Torino Giuseppe Vives, capace di arrivare fino alle semifinali, dove si è arresa alla Juve (1-3). Dall'altra parte i nerazzurri avevano superato in mattinata il Benfica 1-0, in una manifestazione sempre più internazionale, con ben 14 club stranieri provenienti da 8 paesi diversi. A tenere alto l'onore romagnolo ci hanno pensato Rimini e Savignanese, che hanno vinto le rispettive “finaline” riservate alle seconde classificate nei gironi, ma soprattutto il Misano, che si è spinto fino ai quarti, per poi battere addirittura il Torino nella finale per il quinto posto.



Non è stato sicuramente semplice allestire questa 20a edizione, considerati gli alluvioni che hanno colpito l'Emilia Romagna in questa settimana, ma il Sant'Ermete Calcio, società organizzatrice del torneo, anche quest'anno ci è riuscita grazie a tutte le società che hanno collaborato, mettendo a disposizione strutture, campi (anche di riserva, come Savignano e Misano) e diversi volontari che hanno offerto un contributo imprescindibile. Dopo le premiazioni, il presidente del Sant'Ermete Alex Martino ha annunciato che parte del ricavato di questo torneo verrà devoluto in beneficenza in favore delle popolazioni alluvionate.