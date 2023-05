Maltempo, Santanché presto a Rimini e Riccione 'promuovere il turismo in romagna'

Attualità

Rimini

| 10:22 - 22 Maggio 2023

Immagine di repertorio.

"Ora dobbiamo scongiurare una tragedia economica": per questo la ministra del Turismo Daniela Santanché, che ne parla alla Stampa, tra qualche giorno sarà a Rimini e Riccione per invitare gli italiani a passare le vacanze estive in Romagna: "Si sta bene e si fa un gesto solidale". "Ho parlato con Bonaccini - dice ancora - siamo d'accordo nel lavorare insieme per far capire che l'Emilia-Romagna sarà pronta ad accogliere i turisti, come sempre. Le associazioni di categoria stanno chiedendo una campagna di supporto. Sabato faremo una conferenza stampa per presentarla. Diremo che la Riviera è pronta e domanderemo: non hai ancora scelto dove andare in vacanza? Scegli la Romagna, perché oltre a mangiare bene e vedere posti belli, quest'anno puoi fare anche un'azione solidale".