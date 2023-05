Autostrade, riaperto il tratto Faenza Forlì: tre corsie verso sud, due verso nord

Attualità

Emilia Romagna

| 07:53 - 22 Maggio 2023

Immagine di repertorio.

Poco prima delle 6:00 di oggi, lunedì 22 maggio, sulla A14 Bologna-Taranto è stato riaperto il tratto compreso tra Faenza e Forlì, rendendo disponibili al traffico tre corsie verso Ancona e due corsie verso Bologna.



La chiusura si è resa necessaria per permettere alla task force di ASPI di velocizzare il complesso piano di attività di ripristino dei danni causati dalle alluvioni e per consentire nel più breve tempo possibile il ritorno alla normale circolazione.



Al fine di ripristinare al più presto la piena percorribilità in entrambe le carreggiate, sarà attuata un'ulteriore chiusura notturna del tratto di A14 compreso tra Faenza e Forlì in entrambe le direzioni dalle ore 21 di questa sera lunedì 22 maggio alle ore 6 di domani martedì 23 maggio.



Di concerto con gli Enti locali e Anas, sono stati individuati i seguenti percorsi alternativi: agli utenti che da Bologna sono diretti verso Ancona/Pescara, dopo l'uscita a Faenza, si consiglia di percorrere Via Granarolo, poi Via F.lli Rosselli, poi la S.S.9 "Via Emilia", poi la S.S. 727, infine la S.S. 67 per poi rientrare in autostrada a Forlì.



Percorso inverso per chi da Pescara/Ancona è diretto verso Bologna.



Eventuali provvedimenti alla circolazione per i veicoli con massa complessiva superiore alle 7,5 tonnellate saranno adottati in prossimità della stazione di Ancona nord in direzione Bologna, in relazione alle effettive condizioni di viabilità registrate durante le notti lungo i percorsi alternativi.