Basket A2, RivieraBanca ko in gara4 playoff: è eliminata da Treviglio

Sport

Rimini

01:25 - 22 Maggio 2023





Termina in gara4 l'avventura della RivieraBanca nei playoff che valgono la serie A1. Rimini chiude la stagione al Flaminio con la sconfitta 63-81 al cospetto della Gruppo Mascio Treviglio, che passa meritatamente il turno superando due volte l'Rbr al Palas. Nulla da rimproverare per coach Mattia Ferrari, con i suoi gladiatori che hanno lottato a testa alta fino in fondo, gettando sempre il cuore oltre l'ostacolo. La stagione si conclude davanti a 2.800 spettatori commoventi, che aprono il match intonando “Romagna mia” in solidarietà alle popolazioni colpite dall'alluvione e chiudono festeggiando come se i biancorossi avessero vinto lo scudetto. Nota di merito anche per gli importanti aspetti extra basket: i tifosi della Gruppo Mascio Treviglio, che hanno effettuato una raccolta fondi per chi sta soffrendo in questo momento in Romagna. E anche per i ragazzi del Barrio che armati di pale e badili hanno aiutato per un'intera giornata a ripulire tra le strade di Cesena.



Tassinari, Johnson, Anumba, Masciadri e D'Almeida per coach Ferrari. Giuri, Clark, Marini, Lombardi e Marcius per coach Finelli. Apre 0-2 Marcius, replica D'Almeida. Nel primo quarto le due squadre tendono a studiarsi a vicenda, con la Gruppo Mascio più pimpante a rimbalzo. L'avvio è tirato: 6-4 Masciadri, 7-8 Marcius, 12 pari D'Almeida e 17-16 Johnson. Il quarto si conclude con il 17-18 di Marcius e il 17-19 con il libero di Marini. Treviglio controlla a rimbalzo 14-5.



Prima parte del secondo quarto che prosegue sui binari dell'equilibrio. Tassinari e Masciadri rispondono agli affondi di Sacchetti. Johnson dai liberi impatta ancora per il 27 pari. Poi la Gruppo Mascio prova a prendere un po' di terreno: 29-34 con la tripla di Clark e 31-39 con Marcius. Scarponi da tre accorcia 34-39. Ma dopo il 35-41 di D'Almeida, il primo tempo si conclude con un parziale di 6-0 di Treviglio che consente agli ospiti di andare negli spogliatoi sul +12 (35-47). Rimini si deve accontentare di un 36% di tiri dal campo realizzati ed è sotto a rimbalzo 26-11.



Nella ripresa il leit motive non muta: Marini allunga con cinque punti in fila e il tabellone del Flaminio recita 35-52. I biancorossi ormai sulle gambe allo stremo delle energie non riusciranno più a rientrare dal gap. Squillo di tromba di Tassinari per il -10 (45-55) a 2'25”. Ma Marini è un mattatore e segna le triple che valgono il 45-60 a 30” dal gong e il 47-63 del 30° minuto che vale già come un'ipoteca sul passaggio del turno.



Nell'avvio dell'ultimo quarto la Gruppo Mascio cementifica le sue certezze. Lo fa sul 51-69 a firma Maspero. Johnson d'orgoglio per il 54-69. Ma ormai la Gruppo Mascio ha messo saldamente le mani sulla serie: quattro in fila di Marcius per il 54-73. Si entra negli ultimi tre minuti: Treviglio mette in naftalina la serie, per coach Ferrari è tempo di standing ovation. Tutti in piedi. A questi ragazzi non si poteva davvero chiedere di più.



Il tabellino



RivieraBanca Rimini-Gruppo Mascio Treviglio 63-81



RIVIERABANCA: Tassinari 8, Anumba 7, Baldisserri, Scarponi 5, Masciadri 9, D'Almeida 9, Bedetti, Sirri, Johnson 23, Morandotti 2, Landi. All.: Ferrari. Ass.: Zambelli e Middleton.



GRUPPO MASCIO: Lombardi 8, Clark 5, Bruttini 3, Vitali 2, Cerella, Marini 22, Sacchetti 10, Giuri 7, Maspero 7, Marcius 17. All.: Finelli. Ass.: Pansa e Bruni.