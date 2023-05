Tennis, ad Andrea Torri il torneo di 4° categoria maschile

Sport

Bellaria Igea Marina

| 19:11 - 21 Maggio 2023

I finalisti al Ct Venustas, da sinistra Andrea Torri e Matteo Nibbio.

Andrea Torri batte Matteo Nibbio e si aggiudica il torneo nazionale di 4° categoria maschile organizzato dal Circolo Tennis Venustas di Igea Marina. In finale il santarcangiolese Andrea Torri si è imposto sul ravennate Matteo Nibbio per 6-4, 6-0, in una finale equilibrata solo nel primo set, poi il giocatore del Ct Casalboni ha preso il largo.

Nella prima semifinale il 4.5 (ma ex terza categoria) del Circolo di Santarcangelo ha battuto nettamente per 6-2, 6-1 il 4.1 Vincenzo D'Iorio, portacolori del Ct Venustas, testa di serie n.3. Nella seconda semifinale di fronte il 4.1 ravennate Matteo Nibbio, testa di serie n.13, portacolori del Ravenna Sport Center, ed Erivan Giannini (Nc del Gt Rivazzurra), con il successo del primo per 6-7 (1), 6-2, 10-8.

Ottavi: Matteo Nibbio (4.1, n.13)-Niccolò Lunedei (4.2) 5-2 e ritiro, Ivan Pompili (4.4)-Claudio Riciputi (4.1 n.5) 6-2, 6-3, Carlo Alberto Gualandri (4.1, n.11)-Stefano Rossi (4.2) 6-3, 6-4, Vincenzo D'Iorio (4.1, n.3)-Massimo Ceccarelli (4.2, n.14) 6-2, 6-4, Andrea Torri (4.5)-Mirco Boschi (4.2) 6-1, 6-1, Davide Petrini (4.1, n.2)-Pasquale De Musso (4.2, n.15) 2-6, 6-2, 10-3. Quarti: Erivan Giannini (Nc)-Nicola Montagna (4.1, n.8) 6-1, 5-7, 10-3, Matteo Nibbio (4.1, n.13)-Ivan Pompili (4.4) 6-3, 6-4, Andrea Torri (4.5)-Davide Petrini (4.1, n.2) 6-4, 6-0. Passa il turno anche Vincenzo D'Iorio (4.1, n.3), ma per il forfait del suo avversario.

Il giudice di gara è stata Elisa Vandi, direttrice di gara Elisa Zannoni.