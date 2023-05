Misano World Circuit, nel giorno dei truck una donazione ingente per l'emergenza alluvione

Sport

Misano Adriatico

| 17:18 - 21 Maggio 2023

Foto Petrangeli.





Con un forte messaggio di solidarietà, affiancato all'incoraggiamento per l'immediata ripartenza, la grande community dei truck ha concluso oggi (domenica 21 maggio) a Misano World Circuit il suo ultratrentennale appuntamento col Rubia Engine Oil Misano Grand Prix Truck.



In molte occasioni il pensiero è volato al popolo romagnolo coinvolto nell'alluvione: il minuto di raccoglimento prima della partenza dell'European Truck Racing Championship, i messaggi di incoraggiamento delle auto in corsa nella smart e-cup, primo ed unico campionato al mondo turismo elettrico, l'invito a tutti i partecipanti e l'adesione convinta di aziende e team a sostenere la campagna di raccolta fondi della Regione Emilia-Romagna, che ha visto Misano World Circuit devolvere un primo contributo di diecimila euro all'avvio del weekend.



Sul fronte dell'attenzione all'ambiente ETRA, organizzatore dell'European Truck Racing Championship, ha annunciato a MWC che dopo aver ridotto le emissioni in pista fino al 92% negli ultimi due anni, ha compensato le restanti emissioni della stagione 2022, investendo in progetti certificati secondo i requisiti del Clean Development Mechanism (CDM). I truck in gara utilizzano carburante sostenibile al 100%. Una tendenza alla sostenibilità che trova espressione anche nella rigenerazione degli pneumatici da gara per una seconda vita su strade normali.



Nelle due giornate migliaia di persone si sono radunate per conoscere i truck più innovativi, le proposte commerciali e dei servizi di una filiera che complessivamente cresce dell'11% nei primi quattro mesi del 2023, con un incremento dell'immatricolazione di camion elettrici.



Un successo i test drive organizzati dai media partner Vado E Torno e Trasportare Oggi in collaborazione con le case costruttrici Daf, Ford Trucks, Iveco, Man, Mercedes-Benz e Renault Trucks.



Sempre affascinante il terzo elemento di successo del weekend, che alle gare in pista e all'esposizione commerciale affianca il raduno dei camion decorati, ben 250 quest'anno che hanno riempito completamente il paddock dedicato loro con livree personalizzate che sono autentiche opere d'arte e alla fine sono stati protagonisti della parata in circuito.



Oggi, ospite di Iveco, è arrivato a MWC anche Luca Marini, pilota MotoGP del team VR46, che incontrando i fans ha voluto portare anche il suo messaggio di solidarietà e incoraggiamento ai territori interessati dall'alluvione.