Alluvione: futuro sposo rinuncia a festa di celibato e con gli amici va a spalare il fango

| 10:53 - 22 Maggio 2023

I ragazzi in posa durante una pausa.



Al posto della festa di addio al celibato, il futuro sposo e i suoi amici scelgono di andare a Cesena, tra i comuni più pesantemente colpiti dall'evento alluvionale del 16-17 maggio, e fornire il proprio aiuto per pulire case e vie dal fango.



La bella storia vede per protagonisti otto ragazzi di Maciano e di Novafeltria, che ieri (sabato 20 maggio) hanno deciso di trascorrere una giornata alternativa, attrezzati con stivali e badili. Era il giorno fissato per festeggiare l'addio al celibato di Marcello Parri, noto a molti per essere ciclista amatore, futuro sposo sabato 10 giugno. Gli amici raccontano che da giorni si stavano vagliando proposte per festeggiare l'addio al celibato, ma la tragedia che si è abbattuta sulla Romagna ha fatto cambiare loro idea. "Sai dove andiamo? Andiamo a Cesena da quei ragazzi, a togliere la roba dal fango". Il futuro sposo ha accettato immediatamente. Non c'era infatti voglia di festeggiare in un momento così delicato per "quei ragazzi", cari amici del gruppo, e per tutte le popolazioni duramente colpite dall'emergenze. Marcello e i suoi amici si sono radunati alle 6.30 di sabato (20 maggio) a Campiano di Talamello per partire destinazione Cesena, con un Fiorino carico di badili, tira acqua, carriole e anche due pompe. "È stata una giornata impegnativa, ma siamo felici. Purtroppo servirebbero 4-5 giorni di lavoro continuato", raccontano al termine dell'esperienza. Il gruppo è rincasato di sera: stanchi, ma felici e appagati dopo la decisione di rinunciare a fare baldoria per aiutare gli amici in difficoltà.



ric. gia.