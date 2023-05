Santarcangelo aiuta: raccolta fondi per aiutare le famiglie danneggiate dall'alluvione

Attualità

Santarcangelo di Romagna

13:02 - 21 Maggio 2023







"Santarcangelo Aiuta" è la raccolta fondi indetta da Ven éulta, ProLoco e Città Viva per aiutare le famiglie danneggiate dall'alluvione."Sono a conoscenza di tutti le vicende che, in questi giorni, hanno duramente colpito la Romagna, seppure in maniera ridotta anche la città di Santarcangelo ha subito dei danni e ci sono famiglie, anche sfollate, che hanno visto sparire nelle acque strumenti e generi di prima necessità", spiega Giordia Spada, responsabile dell'Emporio Solidale "Uie da Magne" e di "Ven culta Santarcangelo" Per sostenere queste famiglie è stata indetta una raccolta fondi a cui tutti quanti possono partecipare, donando presso il conto corrente della ProLoco (IT29 A088 5268 0200 2101 0274 241 - Romagna Banca, filiale di Santarcangelo) oppure recandosi fisicamente in uno dei tanti negozi che hanno già predisposto un piccolo cofanetto per le donazioni con il marchio di "Santarcangelo Aiuta". "In questi giorni - aggiunge Spada - siamo stati contattati da tantissime famiglie in difficolta e alcune erano già note a noi dell'Emporio solidale. Dovevamo reagire e farci trovare presenti con un impegno maggiore e, in questo. la mano di Profoco e der soci di Città Viva è per noi importantissima: Con questa iniziariva speriamo di dare il via ad una collaborazione di solidarietà che possa essere attiva anche più avant e che possa miggungoro scmpro più persone dentro e fuori Santarcangelo".



LE ATTIVITA' ADERENTI Ristorante Calycanto, La Piadineria alla scalinata, Le Civette Vintage, Gelateria Fresh Mavi, Happy Diasy, Ristorante Da Mario, Pizzeria dei Portici, Peter Pan, Unieuro Censi, Ristorante Zaghini, Benetton 012, Brused Vintage, Spadarella, Gelateria Le Delizie, Piadineria Dalla Quinta, Villa Greta, Le Meraviglie di Dolci Peccati. Clementino Parco Caffè, La bottega del panzerotto, Lei di Gio, Rosticceria Graziella, Caffe Centrale, Pizza eity service, Pinny. Pelletteria Elisa. ElettroStar. Naturalmente, Zafferano Caffè, Mary B 88, Pizzeria La Rustica, Rinascimento, OB24, Sushi Corner, Girometti Formaggi, Fuoricentro bar, Birreria Boomerang, Cartoleria Busignani, Calzedonia, Poyel, Gelateria Latte più, Tutto Zoo, Revenge, Calle Commercio, Baldinini for Clima, Osteria. Vicolo di Brused, Dorhouse, Arcangelo Viaggi Primopiano Viaggi, Paradise Uomo, Caffetteria Marini, Gelateria Dolcemente, Antica Stamperia Marchi, Vin Olia Bruschetteria, Trattoria del Passatore, Tecnocasa, Oltreborgo, Otica Romeo, Tabaccheria della Piazza, Nadir, Ristorante La Bosca, Gelateria Puro e Bio, Parafarmacia La Fattoria della Salute, DCC Dental Care.