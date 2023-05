Emergenza a Novafeltria: Evacuati 50 residenti a causa di un laghetto minaccioso

Cronaca

Novafeltria

| 08:50 - 21 Maggio 2023

Il maltempo a Torricella.

Dopo la fase acuta di maltempo, anche il territorio comunale di Novafeltria rimane al centro dell'attenzione. Circa 50 persone sono state evacuate nella frazione di Torricella, a causa dell'esondazione di un laghetto artificiale. L'intervento della Protezione Civile regionale e dei volontari dell'Alta Valmarecchia Soccorso è stato necessario per svuotare il lago e prevenire il peggio. Sono state emesse due ordinanze, una per lo svuotamento controllato dell'invaso e l'altra per l'evacuazione dell'area interessata. Inoltre, è stata emessa un'ordinanza che richiede al proprietario di eliminare completamente il lago una volta svuotato.