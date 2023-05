Maltempo: resta sospesa la circolazione ferroviaria sulla linea Bologna-Rimini

Attualità

Rimini

| 19:55 - 20 Maggio 2023

Archivio.

Alla luce dell'alluvione che ha colpito l'Emilia-Romagna resta sospesa la circolazione ferroviaria sulla direttrice Adriatica tra Faenza e Rimini mentre "i lavori per il completo ripristino nell'intera tratta Bologna-Rimini richiederanno tempi ancora difficili da quantificare a causa sia della gravità dei danni alle infrastrutture, sia delle difficoltà logistiche per raggiungere le aree interessate". E' quanto spiega Rfi-Rete Ferroviaria Italiana in una nota. "L'obiettivo - viene sottolineato - è abbreviare i tempi di riattivazione della linea, sulla tratta Faenza-Rimini ancora interrotta, facendo circolare i treni con iniziali limitazioni di velocità e di volumi di traffico, necessari per giungere a un completo ripristino". Guardando alle diverse linee su cui è attualmente sospeso il traffico dei treni, sulla Faenza-Rimini, il "prossimo step - argomenta Rfi - è la riattivazione" della tratta "Forlì-Rimini lunedì 22 maggio" mentre i tempi di rispristino sono da definire per quanto riguarda la tratta Castelbolognese-Ravenna; Faenza-Ravenna; Faenza-Lavezzola e Faenza Marradi. Sulla Ravenna -Rimini, infine l'obiettivo è il ripristino a inizio della prossima settimana.