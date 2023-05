Calcio Promozione, il Gabicce Gradara pareggia a Marzocca e scivola al quinto posto

Sport

Gabicce Mare

| 22:09 - 20 Maggio 2023

Il Gabicce Gradara, in formazione rimaneggiata (era senza cinque pedine per squaliche e infortuni (Domini, Pierri, Capi, Bartolini, Gabrielli), non va oltre il pareggio sul campo dell'Olimpia Marzocca (0-0) e scivola al quinto posto in virtù delle vittorie dei Portuali e della Vigor Castelfidardo vedendosi nel contempo avvicinare a due lunghezze la Biagio Nazzaro e il Sant'Orso, entrambe vittoriose. Per cui sarà decisivo l'ultimo turno in cui il Gabicce Gradara ospiterà l'Urbania, già certa del secondo posto mentre il Sant'Orso giocherà in casa del già promosso K Sport Montecchio e la Biagio Nazzaro (dieci punti nelle ultime cinque partite) ospiterà il Villa San Martino.



LA PARTITA Il punto il Gabicce Gradara se lo è conquistato con i denti e semmai è l'Olimpia a recriminare. La squadra di casa è stata più propositiva e sprecona trovandosi di fronte ad un super Renzetti. La occasione più ghiotta nel finale di primo tempo con Canulli che a portiere battuto calcia alto sulla traversa.



Nella ripresa ancora Renzetti per due volte interviene in maniera decisiva. Sul versante opposto, la migliore opportunità è stata per Grandicelli che all'altezza del disco del rigore ha calciato alto.



IL TECNICO “Eravamo incompleti e anche Lepri a fine primo tempo è dovuto uscire per un guaio muscolare, in più il campo di dimensioni ridotte non ci ha aiutato a sviluppare il nostro gioco. Ci è mancata lucidità e non siamo riusciti a ripetere la buona prestazione dell'ultimo turno – dice mister Filippo Vergoni – Abbiamo dovuto stringere i denti in certe fasi, sotto l'aspetto difensivo ci siamo comportati bene. La cosa positiva è che hanno giocato un tempo a testa due Juniores, Alberto Magi (2005) e Lucio Fuzzi (2006). Domenica faremo di tutto per guadagnare i playoff”



Il tabellino



OLIMPIA – GABICCE GRADARA 0-0



OLIMPIA: Giovagnoli, Asoli, Santi Amantini, Montanari, Tomba, Abbruciati (23'st Arsendi), Tonucci, Rossi (28'st Campomaggi), Canulli, Felicissimo (43'st Pierucci), Paolini (33'st Spanò). All. Barattini.



GABICCE GRADARA: Renzetti, Lepri (1'st Franca), Magi Alberto (1'st Betti), Grandicelli (23'st Montebelli), Varrella, Tombari, Giunchetti (30'st Magi Andrea), Morini, Donati, Mani, Ulloa (1'st Fuzzi). All.Vergoni



ARBITRO: Belli di Pesaro