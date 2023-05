Calcio giovanile, Rivazzurra: nascono le squadre Giovanissimi e Allievi

Sport

Rimini

| 18:05 - 20 Maggio 2023

La Under 13 del Rivazzurra. In gallery, Stefania con Raffaele Gennaro.

E' in fermento l'attività del Rivazzurra Calcio. Soddisfazioni per la stagione che si chiude, progetti importanti per il futuro. Partiamo da questi ultimi.

ATTIVITA' AGONISTICA

La società ha 140 tesserati e all'Attività di Base (annate dal 2010 al 2016) vuole affiancare l'attività agonistica con la formazione di due squadre - Giovanissimi (2009 e 2010) e Allievi (2007-2008) con l'obiettivo ambizioso di partecipare non solo ai campionati provinciali ma anche a quelli interprovinciali. Il club si pone come punto di riferimento per tutti quei ragazzi del quartiere che svolgono altrove l'attività calcistica. Saranno formati due gruppi da venti. A breve sarà organizzato un incontro con i giovani calciatori interessati e i loro genitori per tutte le informazioni (info: 347-3339603, responsabile tecnico Raffaele Gennaro).

SUMMER CAMP Intanto è stato varato il Summer Camp che si svolge dal 12 giugno al 28 luglio, dal lunedì al venerdì, al mattino dalle 8,00 alle 13. E' riservato a bambini e bambine dai 6 ai 14 anni e ha come teatro il campo sintetico di Miramare in via Parigi.

I COSTI 70 euro per una settimana, due 120, tre 180, quattro 240, cinque 300, sei 320. L'abbonamento stagionale è di 420 euro. Ma c'è anche la possibilità di ingresso giornaliero (20 euro). Per fratello e sorella sconto del 10 per cento. La quota di iscrizione è di 30 euro (comprende assicurazione e kit di abbigliamento).

COME SI ARTICOLA Sono 50 i posti settimanali disponibili, otto i tecnici a disposizione a supporto dei quali ci sono figure del Riccione Calcio Femminile (serie C) deputate a seguire le bambine, tutti istruttori qualificati, con preparatori motori, allenatori dei portieri.

L'attività prevista ovviamente è calcistica abbinata a quella più ludica, con giochi mirati alla coordinazione motoria, il calcio tennis, esercizi per implementare l'attività coordinativa e motoria, il tutto sempre nell'ottica del divertimento.

A metà mattinata spazio ovviamente per una gustosa merenda. Per info e iscrizioni: info@rivazzurracalcio.it e 347-3339603.



TORNEI

Dal 17 al 22 giugno il Rivazzurra con Esordienti e Pulcini – 38 ragazzi con al seguito 60 genitori – sarà di scena per la prima volta a Barcellona per un torneo internazionale. Le squadre provengono da ogni parte di Europa. La partecipazione è resa possibile anche grazie anche alla preziosa collaborazione di Stefania, la titolare del bar del Parco Pertini di Rivazzurra. “E' un premio per l'impegno e i sacrifici dei ragazzi. L'obiettivo del Rivazzurra è di divertirsi e fare esperienza” spiega il responsabile Raffaele Gennaro.

Intanto il risultato più significativo è il secondo posto nella finale provinciale del torneo Under 13 Fair Play allo stadio Romeo Neri di Rimini alle spalle del Rimini Calcio (terzo il Bellaria). Il Rivazzurra allenato da Raffaele Gennaro era alla prima partecipazione. “Un risultato eccellente considerato che eravamo alla prima partecipazione – dice il tecnico - E' la dimostrazione che al Rivazzurra cerchiamo di lavorare al meglio”.