Santarcangelo: cantiere Hera in via Celletta dell'Olio. Piccoli cambi alla viabilità

Santarcangelo di Romagna

| 14:18 - 20 Maggio 2023

Dopo i lavori in viale Marini, da lunedì 22 maggio a Santarcangelo prosegue in via Celletta dell'Olio l'intervento di Hera per l'allaccio alla nuova condotta idrica realizzata nell'ambito dell'intervento da 2,5 milioni di euro che prevede la riqualificazione della rete dell'acquedotto e la connessione del serbatoio Cappuccini con l'impianto galleria drenante e i pozzi Bornaccino e Ceccarino.



Per consentire le operazioni di collegamento tra la nuova condotta e quella esistente, dalle ore 7 di lunedì 22 fino alle 19 di mercoledì 24 maggio, il tratto di via Celletta dell'Olio compreso tra la rotatoria con via Cupa e il civico 81 sarà percorribile a senso unico alternato regolato da impianto semaforico o, in situazioni di necessità, da movieri.