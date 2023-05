Anche i tifosi del Rimini Calcio si mobilitano per le popolazioni alluvionate

Attualità

Rimini

| 14:10 - 20 Maggio 2023





Anche i tifosi della Curva Est del Rimini Calcio si sono mobilitati per aiutare le popolazioni alluvionate. Fino alle 19 di oggi (sabato 20 maggio) è in corso una raccolta benefica al supermercato Conad "Il Lago" in via Della Fiera. Nel pomeriggio la delegazione di tifosi raccoglie materiale per pulizia e sgombero: prodotti per l'igiene personale, per la pulizia degli spazi (detersivi, igienizzanti, sacchi), scope, spugne, scoponi, mocio, secchi mocio, secchi, stracci, pale, tiracqua, pompe ad immersione acque scure, prolunghe elettriche, stivali e guanti di gomma, piccole idropultrici da 120-150 bar e se possibile generatori. "Raccogliamo anche donazioni per comprare i materiali di necessità", scrivono in una nota su Facebook.