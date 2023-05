Maltempo: Sant'Agata Feltria, situazione drammatica. 'Strade crollano improvvisamente'

Cronaca

Sant' Agata Feltria

| 13:18 - 20 Maggio 2023

"Dire difficile è dire poco. La situazione è abbastanza drammatica", afferma all'ANSA il sindaco di Sant'Agata Feltria Goffredo Polidori, il cui comune montano, nell'entroterra riminese, è alle prese con frane, smottamenti e l'interruzione della fornitura idrica. Nel paese "è tornata l'acqua, ma manca ancora nelle frazioni di Pereto e Sant'Antimo", spiega. Il quadro è grave: "Le strade crollano improvvisamente". Nella frazione di Rosciano ci sono "11 persone isolate - riporta - Hanno un agriturismo, animali. La strada è interrotta in quattro punti, i tecnici sono sul posto per verificare come intervenire".



Il problema, spiega il sindaco all'ANSA, è che quando viene riaperta una strada, "non si sa quanto terrà, perché continua a piovere. Gli interventi vengono fatti in condizioni precarie. Si lavora in condizioni eroiche con il rischio che crolli la strada".



"Abbiamo un territorio fragile - spiega il primo cittadino -. Le falde sono molto superficiali. Abbiamo la neve di febbraio che si è sciolta rapidamente, le piogge di inizio maggio, adesso questa alluvione con oltre 400 millilitri d'acqua". Per il sindaco "è tutta una questione di regimentazione delle acque. È vero che lo spopolamento ha contribuito al problema, non ci sono più gli agricoltori come una volta che trattengono l'acqua, ma servono più investimenti - dice - La regimentazione delle acque è la prima cosa da fare in un territorio montano".