Novafeltria, raccolta benefica per le popolazioni alluvionate: bella partecipazione dei cittadini

| 14:06 - 20 Maggio 2023

La prima consegna del materiale raccolto dalla Diocesi San Marino Montefeltro.



Il cuore solidale dell'Alta Valmarecchia batte forte. Il territorio, alle prese con situazioni di criticità conseguenza della forte ondata di maltempo del 16-17 maggio scorsi, ha fatto sentire la sua vicinanza ai vicini territori romagnoli, partecipando alla raccolta indetta dalla Caritas San Marino Montefeltro, i cui rappresentanti proprio ieri (venerdì 20 maggio) hanno effettuato la prima consegna, alla Cartias di Forlì. Il tutto a 24 ore di distanza da una prima riunione tra le Caritas per affrontare l'emergenza alluvione. Luca Foscoli , direttore della Caritas San Marino Montefeltro, riprende le parole di Papa Francesco "Quella in corso è una emergenza che interpella tutti e dobbiamo prendere atto di questa realtà", scritte nella Laudato sii, per ricordare "che ognuno può e deve fare la propria parte per chi ora si trova nel bisogno".



A breve ci sarà una nuova consegna, possibile grazie al contributo dei cittadini. Il Comune di Novafeltria ha dato eco, sulle proprie pagine social, alla raccolta. Chi vuole contribuire può recarsi alle ferramenta Metro, Montefeltro, Sebastiani, Semprini, Gruppo Moretti (Ca' Del Vento) acquistando pale, carriole, idrovore, tira acqua, stivali. I materiali saranno ritirati dai volontari.