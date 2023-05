Cargiver, a Riccione un convegno: apre intervento dell'assessore Garulli

Attualità

Riccione

| 12:26 - 20 Maggio 2023

Gianluca Garulli PH SALVATORI.





Si apre sabato 27 maggio con il convegno dedicato al tema “dopo di noi”, il ciclo di appuntamenti Caregiver Day 2023 organizzato dalle amministrazioni del Distretto di Riccione.Ad aprire la rassegna sarà infatti un importante convegno inerente la disabilità e la questione del “dopo di noi”. Promosso da Lions Club Riccione con la collaborazione del Consiglio Notarile di Forlì Cesena e Rimini, il convegno, che si svolgerà dalle 15. 30 del 27 maggio al Palazzo del Turismo di Riccione, vedrà gli interventi dei notai Alessandro Torroni ed Elena Pinto su “Legge a tutela dei disabili” e “Amministrazione di Sostegno” e di seguito il contributo di Laura Bernacchia sul programma “Dopo di noi” all'interno del Servizio Disabili nel Distretto di Riccione.



“Ad inaugurare questa importante rassegna dedicata ai familiari che si prendono cura dei propri cari disabili, un tema che coinvolge non solo le famiglie ma l'intera comunità. E' quindi fondamentale interrogarsi e questo convegno darà l'opportunità a famiglie, operatori e cittadini di conoscere e mettere a fuoco il tema dal punto di vista normativo e sociale. Un progetto quello del Dopo di noi che anche il nostro Distretto ha attivato e che prevede interventi finalizzati a garantire assistenza, indipendenza e autonomia ai disabili gravi rimasti privi di sostegno. Dare a queste persone la possibilità di fare un percorso per raggiungere la massima autonomia è in primis un risultato e una conquista sociale a cui tanti vogliono arrivare. Grazie alle risorse che il Distretto Socio Sanitario mette in campo si offre una prospettiva concreta di sostegno alle persone disabili, ma soprattutto alle famiglie che spesso sono preoccupate per il futuro, una volta che non ci sarà più il supporto della famiglia”, spiega Gianluca Garulli, assessore alla Sanità del Comune di Riccione che porterà i saluti in apertura del convegno.



Il 27 maggio ricorre la Caregiver day, una giornata volta a riflettere sull'importanza di chi si impegna nella cura e nell'assistenza di un familiare ammalato. In questa occasione, nel mese di maggio e anche in giugno, si propongono eventi e incontri per promuovere i percorsi di riconoscimento e sostegno del caregiver familiare.



Per il Caregiver day 2023 le Amministrazioni locali del Distretto di Riccione, in collaborazione con gli enti del terzo settore e le associazioni del territorio, hanno organizzato una serie di iniziative volte a sostenere i caregiver familiari che prestano volontariamente cura e assistenza a un proprio caro non autonomo. Tutti gli eventi vedranno la partecipazione di alcuni operatori del Servizio sociale territoriale distrettuale, che forniranno informazioni sui servizi disponibili.