Tennis, al Ct Venustas Andrea Torri è il primo finalista del torneo

Sport

Bellaria Igea Marina

| 12:00 - 20 Maggio 2023

Da sinistra Torri e D'Iorio prima del match.

Andrea Torri è il primo finalista nel torneo nazionale di 4° maschile organizzato dal Circolo Tennis Venustas di Igea Marina. Nella prima semifinale il 4.5 (ma ex terza categoria) del Ct Casalboni Santarcangelo ha battuto nettamente per 6-2, 6-1 il 4.1 Vincenzo D'Iorio, portacolori del Ct Venustas, testa di serie n.3.

L'altra semifinale oggi mette di fronte il 4.1 ravennate Matteo Nibbio, testa di serie n.13, a Erivan Giannini (Nc del Gt Rivazzurra).

Ottavi: Matteo Nibbio (4.1, n.13)-Niccolò Lunedei (4.2) 5-2 e ritiro, Ivan Pompili (4.4)-Claudio Riciputi (4.1 n.5) 6-2, 6-3, Carlo Alberto Gualandri (4.1, n.11)-Stefano Rossi (4.2) 6-3, 6-4, Vincenzo D'Iorio (4.1, n.3)-Massimo Ceccarelli (4.2, n.14) 6-2, 6-4, Andrea Torri (4.5)-Mirco Boschi (4.2) 6-1, 6-1, Davide Petrini (4.1, n.2)-Pasquale De Musso (4.2, n.15) 2-6, 6-2, 10-3.

Quarti: Erivan Giannini (Nc)-Nicola Montagna (4.1, n.8) 6-1, 5-7, 10-3, Matteo Nibbio (4.1, n.13)-Ivan Pompili (4.4) 6-3, 6-4, Andrea Torri (4.5)-Davide Petrini (4.1, n.2) 6-4, 6-0. Passa il turno anche Vincenzo D'Iorio (4.1, n.3), ma per il forfait del suo avversario.

Il giudice di gara è Elisa Vandi, direttrice di gara Elisa Zannoni.