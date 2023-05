Hotel in disuso come alloggio per lavoratori stagionali: a Riccione pubblicato l'avviso pubblico

Attualità

Riccione

| 10:39 - 20 Maggio 2023

L'assessore Christian Andruccioli.

L'amministrazione comunale di Riccione, come annunciato, ha pubblicato un Avviso pubblico per la manifestazione di interesse alla disponibilità di strutture ricettive all'alloggio temporaneo di lavoratori stagionali del comparto turistico.



In questa fase, i proprietari di strutture ricettive che versano in stato di scarso utilizzo o di prolungato inutilizzo, possono segnalare la disponibilità a convertire l'edificio temporaneamente ad housing per lavoratori. Sono in fase di predisposizione gli indirizzi attuativi e lo schema di convenzione per attivare usi temporanei in immobili dismessi o in via di dismissione, tra cui alberghi e pensioni.



Nello schema di convenzione, che sarà sottoposto al voto dei consiglieri comunali, verranno stabiliti la durata, le modalità di utilizzo e controllo da parte del Comune sul corretto utilizzo della struttura e il rispetto degli obblighi convenzionali.



“Il settore turistico ricettivo alberghiero - spiega l'assessore all'Urbanistica Christian Andruccioli - negli ultimi anni sta affrontando la difficoltà ad assicurare alloggi adeguati al personale impiegato stagionalmente nel comparto turistico, il più delle volte costituito da lavoratori provenienti da altre province, regioni o nazioni. Nel contempo sul territorio di Riccione si assiste all'incremento di realtà alberghiere che, faticando a mantenere una posizione remunerativa sul mercato, versano in stato di sottoutilizzo o di prolungato inutilizzo, con il rischio di incorrere in uno stato di abbandono e incrementare fenomeni di degrado urbano nonché ambientale e sociale. E' diventata una questione di rilevante interesse generale, che stiamo affrontando nel nuovo Piano urbanistico. Il Comune di Riccione, in accoglimento delle istanze pervenute da Federalberghi e altre associazioni, intende trovare una soluzione stabile per questa problematica destinando a tale funzione anche immobili comunali, a seguito della necessaria ricognizione e mappatura. Vista l'urgenza di affrontare questa criticità per la stagione in corso e l'interesse ad effettuare un'attività esplorativa e conoscitiva su questo tema, è stato deciso di avviare una sperimentazione ad hoc sugli usi temporanei”.



Parte da questa premessa il progetto di conversione temporanea delle vecchie pensioni in “foresterie” stagionali sollecitato e sostenuto da Federalberghi Riccione.

Il Comune di Riccione assume anche un ruolo di impulso e facilitazione volto a favorire l'incontro tra la domanda di alloggi per lavoratori stagionali del comparto turistico, ogni anno più difficile da soddisfare, e le politiche finalizzate alla riqualificazione turistica e ricettiva di realtà sottoutilizzate o a rischio abbandono, facendosi così promotore dell'avviso pubblico.



La segnalazione di una struttura ricettiva in risposta all'avviso è da intendersi come mera manifestazione di interesse: non comporta impegni né vincoli per le parti interessate. La disponibilità potrà essere successivamente concretizzata sulla base della specifica convenzione tra le parti secondo lo schema che verrà approvato dal consiglio comunale, della durata sperimentale di un anno rinnovabile, tra il Comune, i proprietari delle strutture ricettive disponibili all'uso temporaneo esclusivo per housing dei lavoratori stagionali del comparto turistico ed i gestori della struttura.



Agevolazioni sulla Tari



Con l'uso temporaneo sarà possibile accedere a tariffe agevolate per la Tari o altre agevolazioni in fase di valutazione. L'amministrazione comunale precisa che la sottoscrizione della convenzione per uso temporaneo ad housing per lavoratori stagionali del comparto turistico non comporterà il decadere del vincolo di destinazione alberghiera e tale utilizzo non inciderà sulle modalità di verifica della marginalità alberghiera. L'amministrazione precisa inoltre che il proprietario dell'immobile dovrà garantire l'uso esclusivo della struttura ad alloggi per lavoratori del comparto turistico durante la stagione estiva e che il prezzo per posto letto dovrà essere compreso tra 10 e 15 euro al giorno.



La disponibilità dell'immobile va segnalata al Settore Governo sostenibile del Territorio - Urbanistica - Edilizia Privata-Ambiente - Servizio Rigenerazione Urbana. Per effettuare una segnalazione è necessario compilare l'istanza di partecipazione allegata all'avviso pubblicato sul sito del Comune (comune.riccione.rn.it) e inviarla al protocollo dell'ente al seguente indirizzo protocollo@comune.riccione.rn.it entro 15 giorni dalla pubblicazione dell'avviso.



Ruolo dell'amministrazione



L'amministrazione si fa portavoce dell'avviso, svolgendo la funzione di promozione dell'incontro tra l'offerta e la domanda di alloggi temporanei per lavoratori stagionali del comparto turistico, controllo della corretta gestione della messa a disposizione e dell'utilizzo di alloggi temporanei per lavoratori stagionali, contenimento del fenomeno di abbandono di strutture ricettive in stato di sottoutilizzo o di prolungato inutilizzo. Per richiedere informazioni e chiarimenti è possibile contattare il Servizio Rigenerazione Urbana tramite e-mail all'indirizzo urbanistica@comune.riccione.rn.it.