Gli studenti dell'Istituto Malatesta protagonisti al Bellaria Film Festival

Attualità

Bellaria Igea Marina

| 08:22 - 20 Maggio 2023

La collaborazione tra il Bellaria Film Festival e l'Istituto S.P. Malatesta.

La 41ª edizione del Bellaria Film Festival è stata un'esperienza straordinaria per gli alunni e i docenti dell'Istituto Alberghiero Malatesta. Il festival, noto come la casa del cinema indipendente italiano, si è svolto dal 10 al 14 maggio ed è stato un punto di riferimento per nuove sperimentazioni nel linguaggio cinematografico.

Durante il festival, gli studenti dell'Istituto Malatesta di Rimini e della classe 1AB della sezione associata di Bellaria hanno lavorato nell'accoglienza, nella sala e nel catering, dimostrando grande responsabilità e professionalità. Nonostante la loro giovane età e l'inesperienza, i ragazzi di Bellaria hanno acquisito e messo in pratica le prime conoscenze nel campo della ristorazione e dell'accoglienza turistica.

Sotto la guida dei loro insegnanti, i 21 studenti della classe 1AB hanno svolto il servizio durante le giornate del festival, sia al mattino che al pomeriggio, presso diversi luoghi come il Cinema Astra, la Sala Smeraldo, il Palazzo del Turismo e la Biblioteca, fornendo informazioni ai visitatori.

L'atmosfera durante il festival è stata serena, gioiosa e collaborativa, e gli studenti hanno avuto un'opportunità straordinaria che hanno colto e vissuto appieno.

Inoltre, gli studenti dell'Istituto Malatesta hanno ottenuto altri importanti risultati. Francesco Gianni della classe 4^E ha ricevuto una menzione speciale come miglior dessert al Concorso Nazionale "Combiguru Challenge" presso la sede Unox di Padova, con il suo dolce croccante preparato insieme al Prof. Rimoli.

Filippo Brandon Rossi, che studia accoglienza turistica, si è classificato al terzo posto nel concorso fotografico "Segni di rispetto e non rispetto" organizzato dal Rotary Club di Rimini, sotto la guida dei professori P. Grosso e Rossi S.

Infine, la sede di Bellaria-Igea Marina si sta preparando ad ospitare i finalisti delle scuole alberghiere delle regioni Emilia Romagna-Rimini e Toscana per il Concorso Regionale Cockt-AIL (Associazione Italiana Leucemie), che si terrà il 29 maggio.