Riccione, studenti del Volta-Fellini sostengono Cuore 21

| 08:02 - 20 Maggio 2023

Studenti del Volta-Fellini visitano Cuore 21.

Per il secondo anno consecutivo, gli studenti del Liceo Volta-Fellini hanno visitato Cuore 21, cooperativa di Riccione che si occupa di ragazzi con disabilità intellettiva. Durante l'anno scolastico, i ragazzi hanno organizzato un "Talent show" e invitato i ragazzi di Cuore 21 a partecipare. In seguito, alcuni studenti hanno visitato il centro e raccolto fondi per sostenere l'organizzazione. Ieri (19 maggio), quattro studenti hanno consegnato 600 euro all'associazione. La collaborazione tra le due istituzioni è in crescita e sta portando nuovi progetti e opportunità per i ragazzi. Sia il Liceo Volta-Fellini che Cuore 21 sono grati per questa amicizia e sperano che continui a dare frutti positivi in futuro.