Violenza senza tregua: donna aggredita nuovamente, ex compagno arrestato

Cronaca

Rimini

| 07:30 - 20 Maggio 2023

Foto di repertorio.

In un caso di violenza domestica di estrema gravità, una donna è stata salvata dalla violenza del suo ex compagno grazie alla scorta assegnatale dal pubblico ministero. Nonostante il divieto di avvicinamento, l'ex compagno, un 43enne pugliese, si è presentato sotto casa della donna e l'ha nuovamente aggredita. Fortunatamente, è stato bloccato e arrestato dalla Squadra mobile di Rimini prima che potesse farle del male. L'uomo aveva già avuto problemi con la legge in passato per reati legati agli stupefacenti. Dopo essere stato rilasciato, è tornato a maltrattare e minacciare la sua ex compagna. Questo ultimo episodio è stato quello che ha portato al suo nuovo arresto. La donna è stata soccorsa e portata in ospedale per essere curata delle lesioni riportate.